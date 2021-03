Départementales : Valérie Beausert-Leick « pas favorable à un report »

Après les présidents de Région qui font entendre leur voix ces dernières heures sur la tenue des élections régionales en juin prochain, la présidente du Département de Meurthe-et-Moselle emboîte le pas pour l’autre scrutin.

« C’est une véritable question de fond par rapport à un rendez-vous démocratique. Nous nous sommes consultés avec les présidents des Départements de gauche pas plus tard qu’hier après-midi. Je ne suis pas favorable à un report de cette élection. Même si paradoxalement, j’ai bien conscience que, pour les Meurthe-et-Mosellans comme pour les Français dans leur ensemble, ce rendez-vous démocratique n’est peut-être pas dans leurs priorités. Mais attention, ce n’est pas parce que nous connaissons un contexte sanitaire particulier, qu’il nous faut rompre avec un rendez-vous démocratique important. Le Département porte des politiques de proximité, de sécurité, de protection, des politiques publiques du quotidien. Au moment où nous avons le plus besoin de ces politiques publiques, les élections sont un rendez-vous de confrontation des projets que nous allons porter les uns et les autres. Oui il sera extrêmement difficile de faire campagne. Nous allons devoir faire preuve d’imagination. Mais nous continuons à travailler », a annoncé Valérie Beausert-Leick lors d’un point presse en marge de la session départementale commencée ce lundi.

BZ