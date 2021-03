Covid-19 : « L’ensemble des indicateurs se dégrade dans le Grand Est »

Si les dix départements de la région Grand Est ont évité un reconfinement localisé, la situation sanitaire reste préoccupante, en particulier à l’hôpital où le nombre de patients pris en charge est similaire à celui connu lors du début de la deuxième vague.



« Il s’agit d’une course contre la montre à laquelle chacun peut contribuer », a affirmé Josiane Chevalier, préfète du Grand Est, à l’occasion d’une conférence de presse sur la situation sanitaire, lundi 22 mars. Dans la région, l’activité hospitalière ne connaît aucun répit depuis quelques semaines, en particulier en réanimation, et le taux d’incidence est à la hausse. « En réanimation, nous sommes à 135 % de notre capacité initiale, soit 635 lits ouverts contre 471 en temps normal », a détaillé Virginie Cayré, directrice générale de l’Agence régionale de santé Grand Est. Parmi ces patients, 46 % sont hospitalisés pour cause de Covid-19.



En Moselle, la situation est particulièrement tendue. Après une légère baisse du taux d’incidence sur deux semaines consécutives, ce dernier repart à la hausse. Dans les hôpitaux du département, les lits de réanimation sont poussés au-delà de leur capacité maximale depuis le mois de février. « On enregistre entre un à deux transferts de patients quotidiens de la Moselle vers l’Alsace, et ce, depuis une dizaine de jours », constate Virginie Cayré.

Covid-19📢Le Premier ministre a annoncé le report de l’horaire de début de couvre-feu. A compter de ce samedi 20 mars 2021, le couvre-feu est applicable entre 19h et 6h. Les mesures de lutte contre la Covid-19 se poursuivent en Moselle.

Plus d'info sur👇https://t.co/7MNPxDUSTx pic.twitter.com/C2iXpAnsUf — Préfet de la Moselle (@Prefet57) March 20, 2021

Une accélération très visible de l’épidémie

« Il s’agit d’une dégradation importante des indicateurs qui se constate dans tous les départements du Grand Est, et dans toutes les classes d’âge, probablement liée au variant britannique qui est devenu prédominant sur le territoire, représentant 60 % des cas positifs », a indiqué Michel Vernay, responsable régional de Santé publique France. L’accélération de la circulation du virus se constate à travers de multiples facteurs, comme l’augmentation des consultations SOS Médecins, qui passe à 289 la semaine dernière, contre 239 la semaine précédente. Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 est lui aussi à la hausse, avec 821 consultations la semaine dernière contre 638 la semaine précédente.







Au total, 2 396 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 dans le Grand Est. « On se rapproche du pic de la deuxième vague, et cela est dû en partie au relâchement des gestes barrières », affirme Michel Vernay. Une hypothèse constatée par l’Assurance maladie, chargée du traçage des cas contacts. « Sur 14 000 nouvelles infections la semaine dernière, nous avons répertorié 34 000 cas contacts, soit une augmentation de 30 % de cas contacts en plus par semaine », a révélé Maxime Rouchon, coordinateur de l’Assurance maladie pour le Grand Est.

10 % de vaccinés dans le Grand Est

Dans la région, 10 % des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Un taux qui s’établit à 50 % pour les personnes de plus de 75 ans, et à 90 % pour les résidents des Ehpad. Dans le Grand Est, la Moselle se trouve en tête des départements concernant la campagne de vaccination, avec 12,6 % de personnes ayant reçu une première dose. Une accélération très forte des livraisons de vaccins Pfizer et Moderna est prévue dans la région ces prochaines semaines.



« Début mars, nous recevions 63 000 doses par semaine. En avril, ce chiffre augmentera à 143 000 doses, pour atteindre 200 000 doses au mois de mai », promet Virginie Cayré. Une augmentation conséquente, qui nécessitera une réorganisation des centres de vaccination pour les utiliser. « Plusieurs pistes sont à l’étude, l’augmentation du nombre de créneaux, de centres, la mise en place d’équipes mobiles ou encore la création de méga-centres. Il s’agit d’une réflexion qui sera menée à l’échelle départementale », révèle la directrice générale de l’ARS Grand Est, alors qu’Olivier Véran a promis ce lundi que l’armée et les pompiers déploieront au moins 35 vaccinodromes sur le territoire à partir du mois d’avril.

Laura Bannier