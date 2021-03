Le réseau d’incubateurs du Grand Est se dote d’une nouvelle identité

Le réseau #IncubationbySEMIA qui réunit les cinq incubateurs du Grand Est, dont The Pool à Metz vient de changer d’identité et s’appelle désormais Quest For Change.

« La quête et le changement étaient deux marqueurs forts auxquels nous avons adhéré pour cette nouvelle identité », explique Stéphane Chauffriat, directeur de Quest for Change et de Semia – l’incubateur basé à Strasbourg – dans un communiqué. La structure, qui accompagne les projets innovants dans le Grand Est dont la vocation est de changer le monde bénéficie d’une véritable compétence dans les secteurs des sciences de la vie, du numérique, de l’industrie mais également dans la Deeptech (70 projets accompagnés) et dans la santé (50 projets accompagnés).

Jonathan Nenich