420 millions d’euros pour le CHRU de Nancy ? Une bonne nouvelle mais…

En lien avec cette aide de l’État confirmée ce vendredi au ministère de la Santé, un appel à la vigilance lancé par une déléguée CFDT du CHRU.

Mathieu Klein, maire de Nancy et président du conseil de surveillance, Bernard Dupont, directeur général, et le professeur Christian Rabaud, président de la commission médicale d’établissement du CHRU, étaient reçus aujourd’hui au ministère de la Santé pour se voir confirmer l’attribution d’une aide de l’État de 420 millions d’euros pour le financement du projet immobilier et la construction d’un nouvel hôpital regroupant l’ensemble des activités sur le seul site de Brabois, la reprise de 128 millions d’euros de dette et l’abandon des contreparties qui devaient se traduire par la suppression de 300 emplois. Bonne nouvelle, assurément, mais le diable peut toujours se cacher dans les détails : en l’occurrence la transformation – ainsi que nous l’avions déjà annoncé dans notre édition papier datée du 11 mars – de 150 postes administratifs en postes de personnels soignants. Ce qui fait dire à la déléguée CFDT du CHRU, Ophélie Opfermann : « On ne veut pas d’un hôpital rutilant à l’extérieur et galère à l’intérieur. Sur chaque dossier de réorganisation, la règle doit être un plus pour les patients et un plus pour les soignants. On ne sacrifiera plus personne, ni administratifs ni techniciens ni soignants. On a besoin de tous les maillons de la chaîne ».

La décision de l’État, si elle ne lève pas toutes les incertitudes, marque une avancée. Elle met fin en tout cas à une période de dix années d’efforts de gestion, d’économies, de suppressions de postes et de lits. Alors bonne nouvelle ? « Oui mais… », conclut Ophélie Opfermann qui rappelle que la vigilance est toujours d’actualité. Elle ne manquera pas de le mentionner énergiquement jeudi prochain lors de la réunion du conseil de surveillance du CHRU de Nancy.

Pierre Taribo