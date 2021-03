Un nouvel îlot de compostage à Nancy

Photo Métropole du Grand Nancy

Mathieu Klein, président de la Métropole du Grand Nancy et maire de Nancy, et Michel Breuille, vice-président du Grand Nancy délégué à la prévention et à la gestion des déchets, ont inauguré mercredi 17 mars l’îlot de compostage partagé du parc Blondlot.

Ce nouvel îlot de compostage partagé permettra aux riverains de valoriser leurs déchets organiques : épluchures, marc de café, feuilles, cartons bruns, etc. Et d’obtenir un amendement naturel pour leurs plantes. Une cinquantaine de foyers pourront composter ensemble et participer à l’animation de la vie de leur quartier. L’équipe de la Maison de l’engagement et de l’initiative des jeunes en territoires les accompagnera lors de leurs opérations de compostage.

La Métropole du Grand Nancy, en lien avec la Ville de Nancy, poursuit ainsi ses actions en faveur de la réduction des déchets. Aujourd’hui, Nancy compte 17 sites de compostage partagé ouverts au public. Ainsi que 70 sites dans des résidences ou habitats privés.

À noter que dans le cadre de la semaine nationale du compostage de proximité, les maîtres composteurs du Grand Nancy proposeront des animations à Nancy les mardis 30 mars au parc Olry, 6 avril, au parc Sainte-Marie, et 13 avril au parc Verlaine, de 10 h 30 à 11 h 30. Dans le respect des consignes sanitaires bien évidemment.

Baptiste Zamaron