Moselle : des sacs à baguette pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes

Plus de 60 boulangeries du département ont accepté de participer à cette opération lancée par le collectif féministe #NousToutes.

En allant chercher votre baguette de pain ces prochains jours, celle-ci ne sera peut-être pas emballée dans son emballage habituel. Afin de prévenir et de lutter contre les violences faites aux femmes, le collectif féministe #NousToutes va distribuer 6 000 sacs à pain dans les boulangeries mosellanes. Sur chacun d’entre eux sera affiché un violentomètre, un outil de prévention permettant de s’assurer qu’une relation est basée sur le consentement et non sur la violence. Sur l’autre face du sac figureront les numéros à composer en cas de violence. « En Moselle, 30 volontaires seront chargés de distribuer ces sacs dans plus de 60 boulangeries, de Thionville à Sarrebourg en passant par Bouzonville », détaille Marjorie Goujon, coordinatrice du collectif dans la région Grand Est.

Une initiative mise en place au niveau national grâce à une cagnotte qui a permis de récolter 32 000 euros, afin de financer l’impression de ces sachets. « En Moselle, beaucoup de boulangeries étaient intéressées pour participer, et nous n’avons pas pu répondre à tout le monde, confie la coordinatrice. Il faut savoir que 6 000 sachets de pain, cela représente l’équivalent d’une journée de vente pour certaines boulangeries. » Cette initiative permettra tout de même de sensibiliser les 6 000 Mosellans qui auront cet emballage entre les mains, pendant que le collectif réfléchit déjà à d’autres supports pour renouveler cette action l’année prochaine.



Laura Bannier