Grenelle des mobilités : neuf engagements pour faire avancer la Lorraine vers 2030

Le Grenelle des mobilités, porté par le Sillon lorrain et la Région Grand Est, a publié mardi 16 mars un livre blanc portant sur neuf engagements sur les dix prochaines années destinés à connecter la Lorraine à ses voisins. Une feuille de route plus qu’une révolution.

Les élus des intercommunalités et de la Région Grand Est, ainsi que des associations, usagers et les agences d’urbanisme du territoire ont planché pendant deux ans sur la problématique de la mobilité en Lorraine. Ce plan d’action a été présenté mardi 16 mars par Jean Rottner, président de la Région Grand Est, et les élus du Sillon lorrain qui avaient initié ce « Grenelle des mobilités » à l’été 2019. Celui-ci tient compte de la nécessité de mieux connecter certains territoires, mais aussi d’améliorer les capacités vers les pays frontaliers, principalement l’Allemagne et le Luxembourg, tout en réduisant la congestion du trafic routier et la pollution. Dès la rentrée 2021, un comité permanent entrera en scène (composé de la Région Grand Est, du Sillon lorrain et de l’État) pour assurer le suivi et la mise en œuvre des projets.

Rail

Face à la nécessite « d’irriguer les territoires », comme l’a décrit Jean Rottner, un plan d’action prévoit de développer le ferroviaire principalement, mais aussi le transport fluvial, tout en fluidifiant le trafic routier et aéroportuaire. Les liaisons ferroviaires vers le Luxembourg vont voir leurs capacités renforcées comme prévu avec la mise en place d’un cadencement des TER comparable au RER francilien, avec des investissements de près de 180 millions d’euros pour rallonger certains quais et pour l’achat de rames supplémentaires. Ce concept, nommé REM pour Réseau Express Métropolitain, concerne la ligne de Nancy à Luxembourg et est inédit en France : il s’envisage en trois phases et veut dans un premier temps, d’ici à 2030, renforcer son offre. À la fréquence des trains s’ajouteront ensuite la vitesse, l’amplitude horaire, la capacité de transport, le tout envisagé d’ici à 2040 dans une réflexion globale d’intermodalité permettant de concilier plusieurs mobilités. 90 millions sont alloués à la construction d’un centre de maintenance à Montigny-lès-Metz.

Jean Rottner. Photo DR

L’ouverture du ferroviaire vers le sud du territoire permettant de fluidifier la circulation vers Dijon, Belfort et Montbéliard en passant par Épinal nécessite un plan d’action d’urgence de 55 M€ afin de préserver des petites lignes qui assurent un maillage plus fin de la région, tout en conservant, du moins pour le moment, les interconnexions entre les TGV et les TER. La réouverture de la ligne TER entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges (21 M€) est annoncée pour la fin de cette année. Le tout financé majoritairement par la Région Grand Est.

Ce plan d’action concernant le rail serait incomplet sans une vision des gares, pôles d’échanges qui devront gagner en fonctionnalité pour devenir « de véritables points relais de l’offre de mobilité », « des lieux de vie » mieux ancrés dans leur territoire, en lien avec ses singularités.

Fret

Le transport a été évoqué dans ses grandes largeurs, aussi bien pour les usagers que pour le transport de marchandises. Pour cet aspect aussi, la réflexion veut envisager plusieurs modes de transport possibles, pouvant mêler le fluvial, le routier et le ferroviaire. Avec les mêmes débouchés que pour les voyageurs, à savoir des échanges facilités avec le sud, au-delà de la Lorraine, pour relier Dijon, fluidifiant également les accès à Lyon, entre autres.

Les usagers

Mis à part le fret, les usagers sont bien sûr au centre du développement des modes de transport et devront inclure davantage les publics spécifiques. La mobilité douce est promise à des améliorations, avec « la construction d’un réseau cyclable structurant maillant l’ensemble du territoire ». Au-delà des infrastructures, il faut aussi penser service et information. Le constat a été fait, au fil du Grenelle, que des outils existent – comme le calculateur d’itinéraire Fluo.eu – mais restent méconnus ; les voyageurs se perdent parmi les offres de transport proposées. Synthétiser les informations tout en proposant une tarification plus simple est donc à l’ordre du jour. Les nouvelles mobilités devront être développées, comme le vélo en libre-service, mais aussi l’autopartage, le covoiturage et le transport à la demande. La mobilité partagée devra séduire son public. Pour l’y aider, un système de points incitatif, reposant sur des bonus/malus, sera mis en place, ainsi que des voies réservées sur des « axes structurants » comme l’A31. Ces changements se feront via des phases expérimentales afin de proposer un accompagnement aux automobilistes dans leurs changements d’habitudes.

En attendant…

L’A31 bis, dont le tracé fait encore débat, a bien sûr été évoquée, sans qu’un élément nouveau ne soit toutefois apporté. Quant à l’écotaxe, qui fait son grand retour depuis son abandon en 2014, son application dans la région n’est pas pour aujourd’hui (lire encadré). L’Assemblée nationale a ouvert la porte, dimanche seulement, à la possibilité pour les régions d’appliquer cette taxe sur leurs routes.

Anne Fourney