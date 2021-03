Grand Est : 584 millions d’euros pour la rénovation des TER

La SNCF a remporté un contrat de la Région Grand Est pour rénover à mi-vie 166 trains d’ici 2031.

Ce contrat porte sur la rénovation et la modernisation de 125 automoteurs de grande capacité (AGC), construits par Bombardier, entre juin 2022 et janvier 2031, et de 41 TER2N NG (rames à deux niveaux), construites par Alstom, entre mai 2023 et janvier 2030.

L’« opération mi-vie » consiste à entièrement démonter, réviser et rénover les trains après une vingtaine d’années de fonctionnement, afin de les remettre sur les rails dans un état quasi neuf pour quinze à vingt ans. La SNCF estime que 931 trains – soit 40 % du parc TER – vont être concernés dans les dix prochaines années par ce programme, qui exige l’immobilisation des rames pendant dix à vingt semaines.

Si elle exploite encore tous les TER en attendant l’ouverture à la concurrence, la SNCF n’est pas propriétaire des trains et les régions peuvent donc choisir quel industriel les rénovera.