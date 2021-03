En Moselle, des partis de gauche appellent au rassemblement pour les départementales

Des responsables politiques mosellans appellent à une candidature unique pour les élections de juin prochain.



Après deux appels fédérateurs de la gauche au niveau régional, cette fois-ci, ce sont les candidats aux élections départementales (13 et 20 juin) qui souhaitent se rassembler. Une méthode jugée « nécessaire », selon les personnalités politiques de gauche à l’origine de cette tribune. Intitulé « Pour un printemps mosellan », cet appel entend, « dès le début, réunir l’ensemble des partenaires de la gauche et de l’écologie », en mettant en avant « le collectif et le projet avant les individus et les candidats ». Signé par des représentants de La France Insoumise, des Radicaux de Gauche, et de Génération.s, ce mouvement souhaite constituer « un programme par les Mosellans, pour les Mosellans », porté par « des candidatures représentatives de la diversité ».

Laura Bannier