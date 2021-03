Challenge Innovatech à Nancy : de l’énergie au féminin

Neuf équipes lorraines, 100 % féminines, ont participé à cette journée réunissant milieu éducatif et monde économique.

Depuis 2006, l’association Elles bougent fait découvrir aux collégiennes, lycéennes et étudiantes, les métiers d’ingénieures et de techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques en manque de talents féminins : l’automobile, l’aérospatial, l’énergie, le ferroviaire, le maritime, le numérique et le bâtiment notamment. Objectif : donner envie de s’engager vers des filières scientifiques en créant des liens avec des étudiantes et des marraines d’entreprise. Mais aussi faire tomber un certain nombre d’idées reçues sur les métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes filles, en mettant en valeur leur dynamique collective et créative, et les enjeux liés à l’industrie du futur et à l’innovation.

Ce jeudi dans le cadre du challenge InnovaTech organisé par l’association nationale Elles bougent et de nombreuses entreprises partenaires, neuf équipes de la délégation lorraine, composées de deux lycéennes, deux élèves-ingénieures et deux marraines d’entreprise, ont travaillé main dans la main. Le challenge a été animé par des enseignants-chercheurs et doctorants de l’ENSGSI-Nancy autour du sujet du stockage de l’énergie. Toutes ces forces ont salué la « vertueuse collaboration entre le monde éducatif et le monde économique, en faveur de l’esprit entrepreneurial et l’industrie du futur ».

Baptiste Zamaron