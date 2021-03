Amnéville, Hettange, Boulay… De nouveaux centres de vaccination éphémères ouvrent en Moselle

Cinq opérations ponctuelles de vaccination auront lieu dans le département ce week-end, en complément des 20 centres permanents déployés sur le territoire.



La vaccination contre le Covid-19 se poursuit et s’intensifie en Moselle, où 20 centres ont déjà ouvert leurs portes. Afin de garantir un accès à la vaccination aux populations rurales, le déploiement de centres éphémères continue ce week-end. À Amnéville, 1 150 injections du vaccin Moderna pourront ainsi être réalisées sur trois jours, dès ce jeudi 18 mars, grâce à la mise en place de quatre lignes de vaccination au dojo. À Courcelles-Chaussy, quatre journées de vaccination sont prévues, du jeudi 18 au dimanche 21 mars. À Sarrebourg, les injections auront lieu uniquement le week-end.

Les villes de Boulay-Moselle et d’Hettange-Grande accueillent elles aussi des centres éphémères en cette fin de semaine, des opérations qui seront reconduites le week-end du 27 et 28 mars. Le public concerné par ces campagnes de vaccination comprend les habitants de plus de 75 ans résidant dans les communes concernées et de leurs environs, les personnes vulnérables à haut risque sur présentation d’un certificat médical, et le personnel soignant. Les créneaux de rendez-vous sont disponibles à la réservation via Doctolib ou au 06 87 345 345.

Laura Bannier