Poubelles à Metz : pourquoi ça déborde ?

Les points d’apport volontaire servant à collecter nos déchets sont souvent le théâtre d’un incivisme grandissant. Sacs éventrés, ordures déposées à côté des bennes, poubelles qui débordent, les problèmes de propreté sont nombreux et les élus ont encore du chemin à parcourir pour y remédier.

Vous l’avez peut-être déjà constaté, en passant par la place Saint-Thiébault ou le square du Luxembourg : les points d’apport volontaire du centre-ville de Metz sont régulièrement inondés de déchets. Parfois, les bennes sont bloquées, ou remplies à leur capacité maximale. À d’autres moments, c’est l’incivisme des riverains, ne se donnant pas la peine de jeter leur sac à l’intérieur et préférant simplement le déposer à côté, qui entraîne une situation d’anarchie des ordures.

Pourtant, la guerre à ces incivilités est déclarée. C’est Martine Nicolas, adjointe à la propreté à la ville de Metz, qui le dit. « En 2020, il y a eu 640 procès-verbaux pour dépôt sauvage, dont 491 depuis que j’ai pris mes fonctions », annonce fièrement l’élue. Une action qui ne semble toutefois pas suffisante, un coup d’œil aux points d’apport volontaire lors d’une balade le dimanche après-midi suffisant à le constater. « Quand ça déborde, n’hésitez pas à prendre des photos et à les envoyer sur l’application de la Ville de Metz. Il faut bien des doléances, pour savoir quand ça coince », rétorque Martine Nicolas.

« Il ne faut pas en faire des déchetteries »

En novembre 2020, Metz Métropole recensait pourtant 1 436 bennes enterrées formant les nombreux points d’apport volontaire répartis sur le territoire. De quoi avoir suffisamment de possibilités pour stocker les déchets de l’agglomération, d’autres points étant d’ailleurs à l’étude dans l’hypercentre. « Mais pour être supportables, ils doivent être bien utilisés, et on constate une très mauvaise utilisation, un incivisme grandissant. Il ne faut pas en faire des déchetteries », explique François Grosdidier, maire de Metz et président de Metz Métropole. Par ailleurs, l’implantation d’un nouveau point d’apport volontaire demande une phase d’étude, qui permet de constater les déplacements des riverains, afin de positionner les bennes où elles seront les plus utilisées. « Avant d’ajouter de nouveaux points, il faut surtout réfléchir à rationaliser les tournées de nettoyage et de ramassage », estime François Henrion, maire d’Augny et délégué titulaire de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets à Metz Métropole.

La rationalisation de ces tournées passe notamment par un système de sondes. Lorsque les points d’apport volontaire sont remplis à 70 % de leur capacité, les services de nettoyage sont alertés, afin d’organiser une tournée de ramassage. « Mais il arrive que certains sacs bloquent l’entrée des bennes, alors certaines personnes commencent à déposer leurs déchets à côté, alors que ce n’est pas plein », regrette François Henrion.

Les problèmes de propreté se jouent d’autant plus le week-end. L’organisation des tournées le vendredi est primordiale, afin d’éviter que les poubelles ne débordent le dimanche, en raison du pic d’activité. « Le dimanche, en plus, c’est là qu’on a des touristes, quand ils viennent, donc c’est juste dégueulasse, considère Martine Nicolas. Si on est sévère avec les amendes, le bouche-à-oreille sera efficace, mais en plus des PV, il faut que l’on soit exemplaire, et il nous reste du travail à faire. »



