Régionales : six élus du Modem soutiennent Jean Rottner

Photo Creative Commons

Alors que la candidature LREM de Brigitte Klinkert s’affirme, six élus Modem de la majorité ont annoncé leur soutien à Jean Rottner, toujours pas officiellement candidat aux régionales dans le Grand Est.

Les alliances se dessinent à trois mois des élections régionales. Alors que la candidature LREM de Brigitte Klinkert ne fait quasiment plus de doute dans le Grand Est, six élus Modem de l’actuelle majorité régionale ont annoncé qu’ils soutenaient le président Jean Rottner, ce dernier n’ayant toujours pas annoncé officiellement sa candidature. Le Modem est pourtant un partenaire historique du parti présidentiel. Deux Mosellans, Catherine Baillot et Walter Broccoli, le Meurthe-et-Mosellan Edouard Jacque et les Alsaciens Denise Buhl, Evelyne Isinger et Cathy Kientz ont décidé de rester aux côtés de Jean Rottner. « Nous, élus régionaux du Modem, signataires du présent communiqué, apportons notre soutien à Jean Rottner. Dans ce soutien, nous y voyons l’adhésion au travail accompli et la reconnaissance du respect des engagements pris et tenus par notre majorité régionale », expliquent-ils dans un communiqué de presse.

Aurélia Salinas