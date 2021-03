Les adhérents du Pôle écologiste se sont prononcés ce week-end en faveur d’un ralliement au « pacte écologiste, citoyen et solidaire pour le Grand Est », lors des élections régionales.

C’est fait. Invités à se prononcer le week-end dernier, les adhérents du Pôle écologiste ont voté à une très nette majorité en faveur du « pacte écologiste, citoyen et solidaire pour le Grand Est », annoncé le 6 mars dernier, en vue des prochaines élections régionales. 73 % d’entre eux souhaitent rallier cette liste de rassemblement des gauches et des écologistes à laquelle ont déjà souscrit EELV, le PS, le PCF et Cap écologie, notamment. Celle-ci pourrait être pilotée par Éliane Romani, déjà désignée tête de liste Europe Écologie Les Verts.

Pour mémoire, ce « pacte » entre en concurrence avec l’« appel inédit » lancé en décembre dernier autour d’Aurélie Filippetti, Pernelle Richardot (PS) et Caroline Fiat (LFI). Un autre mouvement d’union d’une gauche… pas si unie.

Pierre Théobald