Nancy : un an de crise Covid raconté par le CHRU en podcasts

Des professionnels témoignent et racontent leur vécu de la crise dans une série de podcasts.

14 mars 2020 : l’hôpital nancéien déclenche son Plan blanc. Dès le début de la crise, les établissements de santé publics et privés des territoires s’engagent ensemble pour réorganiser l’offre de soins critiques. Le CHRU de Nancy augmente de 250 % son capacitaire de réanimation (165 lits dont 128 dédiés Covid). Un an plus tard, l’épidémie est toujours là : les interventions chirurgicales non urgentes sont déprogrammées à 70 % et l’activité Covid se maintient à un haut niveau de tension.

Pour laisser une trace sur ces 365 jours si particuliers, des professionnels de la santé témoignent et racontent leur vécu de crise dans une série de podcasts. « À 2h du matin, je me suis retrouvé en réanimation, à quatre pattes en train de scotcher une porte », témoigne Alexandre, chirurgien-dentiste. Murielle, auxiliaire de puériculture : « On s’affolait tout de suite pour un petit peu de fièvre ou un nez qui coule. »

Les deux premiers épisodes sont disponibles sur www.chru-nancy.fr.

Baptiste Zamaron