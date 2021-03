Moselle : un bus de vaccination sera mis en service cette semaine

Afin d’assurer l’accès à la vaccination contre le Covid-19 aux populations rurales, un bus sera mis en service dans les communes situées aux alentours de Sarrebourg, dès cette semaine.

Romelfing, Fénétrange et Mittersheim sont les trois premiers villages mosellans concernés par ce nouveau dispositif. Dès cette semaine, un autocar spécial marquera un arrêt dans chacune de ces communes. À l’intérieur, entre 20 et 30 personnes par municipalité pourront recevoir une première injection contre le Covid-19. « Il s’agit pour l’instant d’une opération ponctuelle qui aura lieu sur deux jours, dans six villages. Nous nous organisons avec les maires concernés pour que les personnes isolées de plus de 75 ans soient vaccinées en priorité », a révélé Laurent Touvet, préfet de la Moselle, à l’occasion d’une conférence de presse mardi 16 mars.



À destination des publics ruraux, éloignés des vingt centres de vaccination déployés en Moselle, cette opération exceptionnelle est expérimentale. Elle a notamment pour objectif de diversifier les possibilités de vaccination sur le département. « Nous réfléchissons à de nouvelles formules, comme cet autocar ou encore la vaccination dans les entreprises, afin d’anticiper une augmentation des livraisons aux mois d’avril et de mai », indique le préfet.



Cinq centres éphémères ce week-end



En Moselle, les centres de vaccination augmentent leur cadence. La semaine dernière pas moins de 32 000 personnes ont reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, portant le nombre total d’injections réalisées dans le département à 156 000, dont 119 000 premières doses. « 11,5 % de la population a reçu au moins une première dose de vaccin, ce qui nous place largement en tête de la région Grand Est », se réjouit Laurent Touvet.

En complément des vingt centres permanents, des centres éphémères ont déjà vu le jour en Moselle, à l’image de celui du complexe sportif Saint-Symphorien. Ces 20 et 21 mars, cinq nouveaux centres éphémères ouvriront leurs portes dans le département. Ils seront installés à Amnéville, Boulay-sur-Moselle, Courcelles-Chaussy, Hettange-Grande et Sarrebourg. Les créneaux de vaccination sont ouverts à la réservation via la plateforme Doctolib, ou au 03 87 345 345.

Laura Bannier