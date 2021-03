Metz : un film de la Nasa projeté durant quatre jours à l’intérieur de la cathédrale

Photo Dream Factory Festival

L’événement s’inscrit dans le cadre de la 4e édition du Dream Factory Festival, qui se déroule malgré la crise sanitaire.

« La lumière. » Tel est le thème retenu cette année par l’organisation du Dream Factory Festival. Cette quatrième édition, compte tenu des restrictions sanitaires, ne pourra se dérouler comme prévu. Les performances et projections au cinéma Le Klub ou au musée de la Cour d’Or ont été reprogrammées. Néanmoins, deux événements sont maintenus. Le premier, au sein de la cathédrale de Metz. Du mercredi 17 au samedi 20 mars, chaque jour de 16 h à 17 h 45, sera projeté un film conçu par la Nasa, « Soleil, l’art thermonucléaire ». Les images ont été captées par Hubble et SDO et donnent à voir « tous les détails de la surface solaire en ultra-haute définition ». L’entrée est libre.

Deuxième rendez-vous : la projection, le vendredi 19 mars, au cinéma Kinepolis du Kirchberg, au Luxembourg, du film « Thanatos, l’ultime passage », consacré aux expériences de mort imminente. La séance est programmée à 19 h 30 et sera suivie d’un échange avec le réalisateur, Pierre Barnerias.

Pierre Théobald