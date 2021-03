Metz : la troisième édition d’A.I Now est reportée au mois de juin

La journée consacrée à l’intelligence artificielle se déroulera le jeudi 3 juin à Metz.



Initialement prévu les 10 et 11 février 2021 à Metz, puis reporté au 15 avril, A.I Now, un événement autour de l’intelligence artificielle, aura lieu jeudi 3 juin à Metz. Si cette date de repli a été choisie, c’est en raison d’un décret ne permettant pas la tenue d’événements avant la date du 1er juin. « Mais si la situation sanitaire impose un report de l’événement, elle n’arrête en rien sa progression », assurent les organisateurs dans un communiqué. Au programme de cette journée, plus de 35 intervenants prendront la parole sur 14 grands thèmes au cours de 30 conférences, ateliers et cercles d’échanges, dont 11 pourront être suivis en ligne. Lors de l’édition précédente, plus de 400 participants s’étaient rendus à l’événement. Parmi les thèmes abordés figureront la santé, l’industrie, l’environnement, mais aussi la culture, lors d’interventions à destination des novices, mais aussi des plus expérimentés.

Laura Bannier