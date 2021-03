Les étudiants de Metz vont manifester contre la précarité

Alors que la précarité étudiante a explosé en raison de la crise sanitaire, les étudiants de Metz appellent au rassemblement sur le campus du Saulcy, mardi 16 mars.

Après la Marche fleurie organisée en soutien au secteur de la culture ayant rassemblé plus de 500 personnes dans les rues de Metz dimanche 14 mars, ce mardi, ce sont les étudiants qui se mobilisent. Un rassemblement est prévu contre la précarité étudiante, qui les touche de plein fouet depuis un an. Une situation qui concerne de plus en plus d’étudiants, en témoignent les collectes et les distributions alimentaires qui se multiplient à Metz. Organisée par la Fédération Syndicale Étudiante, cette mobilisation pointe du doigt le « mépris du gouvernement » et ses « mesurettes », et l’accuse de « précariser la jeunesse ». Le cortège se donne rendez-vous à 14 h, sur l’île du Saulcy, devant le bâtiment Sciences Humaines et Sociales, et réalisera un parcours dans le centre-ville avant de retourner sur le campus universitaire à 16 h 30. Durant la manifestation, des perturbations du réseau de bus Le Met’ sont à prévoir.

Laura Bannier