Pendant quinze jours, les œuvres de 31 artistes seront visibles depuis les rues de Metz et redonneront vie aux bars et restaurants du centre-ville, grâce à l’exposition No Prétexte. Vous les avez peut-être aperçues si vous vous êtes promenés dans les rues du centre-ville. Depuis ce mercredi 17 mars, des œuvres fleurissent dans les vitrines... Lire la Suite →